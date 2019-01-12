携程网火车票下铺怎么预定 预订火车票下铺方法一览

2019-01-12 16:36:09 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

对于路程较远的网友来说，在购票的时候都倾向于后买下铺的车票，而携程就为广大的网友提供了这样的服务，那么携程网如何预订火车票下铺呢?下面就让小编告诉你!

携程网预订火车票下铺方法：

1、首先是打开携程，并登录携程的账号，关于12306账号可自主选择是否登录：

2、登录携程以后，选择自己的出发地和目的地以及出发日期，在生成的行程表中选择后面显示【预订】按钮的车次：

3、在乘客信息填写时注意，一定要选择【送票上门】，因为在携程服务中，只有送票上门才可以自主选择下铺：

4、选择了【送票上门】以后，便跳出【免费选择】服务，直接点击【下铺】即可：

备注：

送票上门、VIP取票(预售期28天)：

00:00-08:00支付完成，9点前回复是否有票;

08:00-16:00支付完成，1小时内回复是否有票;

16:00-24:00支付完成，最晚次日9:00前回复;

预售期外的订单，预售期当天18:30前回复;

送票上门、VIP取票不提供退改签，您可前往火车站进行退改签服务。