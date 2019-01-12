《挺进地牢》哪个角色厉害 角色汇总介绍

2019-01-12 16:35:55 来源：91单机游戏 编辑：火红橘子

挺进地牢玩家可以使用不同的角色来进行攻略，很多新手玩家不清楚这些角色之间的特色，为了大家能够更好的体验游戏，今天91小编给大家带来了角色汇总介绍，希望能够帮助到大家。

全角色解析

新手最爱: 士官长【大雾】是机甲士兵

自带护盾一个，护盾破坏时会对全屏怪物造成击退，手枪是初始任务中子弹最多的，枪械手册让机甲士兵无异成为了最容易上手的人物。

运气至上：飞行员

自带开锁工具，能够打开上锁的箱子【非洲人还是乖乖用钥匙开吧】。

商店半折【能够以更小的代价换取更多的东西】。

手枪其实还行，比较看脸的角色。

极限输出 印度阿三【大雾】 猎手

其实手枪可以无视了，子弹少而且伤害一半。

看被动，是一只狗，虽然没有战斗能力，但是能帮你找到东西【很有用处的，比如你要开宝箱，苦于没有钥匙，这只狗一下子就找到了你需要的】。

亮点武器十字弓，前期小怪一下一个，霰弹枪兵2下，蝙蝠1下，黑暗剑士4下，还算不错的人物。

最无用角色：罪犯

手枪毫无亮点，霰弹枪近距离都不能做到跟弓箭一样一箭一个小子弹，照片受伤后会提升伤害，但时间太短没有太大用处，燃烧瓶倒是不错的主动。

总之不推荐，有保命的士兵，好运的飞行员，暴力输出的猎人不选，选她，真的没什么好处。