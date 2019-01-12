了不起的修仙模拟器受伤怎么办？治疗方式有哪些？

2019-01-12 16:34:52 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

了不起的修仙模拟器中玩家免不了因为一些事件受伤，对角色的影响很大，需要及时治疗，91单机小编给大家带来了不起的修仙模拟器受伤怎么办，感兴趣的玩家快来看看吧。

治疗方法

受伤的人，在治疗中，不要动!然后注意手动加药。尤其是内伤……

外伤走动多了，药就无效了。

内伤，只要不动手可以随便走，但是一动手，内伤就加重了……

一般外门弟子受的都是外伤，内门弟子受的灵气造成的伤害。

一般治疗外门弟子的药品都是从制药台制作获取，而炼丹获取的丹药只适合炼气期及以上弟子使用。