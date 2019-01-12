辐射76怎么获得兄弟会套装？兄弟会套装获得方法介绍

钢铁兄弟会是《辐射76》游戏中的一个故事背景，几乎贯穿了整个游戏。那么在游戏中兄弟会套装该怎么得呢？这边91手游网小编给大家介绍下吧！
辐射76兄弟会套装获得技巧分享：
地点：雷霆山发电厂。
一开始在这会看到许多帐篷。
左边的帐篷里可以拿到兄弟会学士帽和劳动服。
接着往2座塔的右边那座走。
沿着楼梯到最上层。
打开门后会有医疗用护目镜在控制台上。
然后回到去塔之前左手边的这扇门。
进门后大厅柜檯上也有学士帽可拿。
然后往2楼走。
后方会有控制室。
控制室最前方有放着焊接头盔。
另外1楼有可能会出现兄弟会骑士套装。
总结：兄弟会套装就在雷霆山发电厂，大家按照小编给的步骤操作即可!
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