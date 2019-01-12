支付宝集天气合成红包怎么玩 瓜分100万奖金活动介绍

2019-01-12 16:34:34 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

支付宝怎么玩集天气合成红包?还不是很了解的玩家们，下面好特游戏小编就为大家带来瓜分100万奖金活动介绍，接着往下看吧。

支付宝集天气合成红包的步骤：

1、若是想要参加福利活动，大家就应该在支付宝的主页底端选择“财富”功能，然后点击上方列表里的“股票”选项查找活动。

2、根据大牌的走势，支付宝会给出大盘晴雨表，根据当天股票的走势会提供不同的天气卡供大家收集。

3、当用户成功集满四种类型的天气卡后，就可以在当前赛季结束的1到3个工作日内瓜分红包奖励，感兴趣的朋友都可以试一试!

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