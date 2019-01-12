《了不起的修仙模拟器》食物怎么制作 食物制作教程一览

食物在游戏中是补充体力的重要素材，所以大家要学会制作和获取，为了大家能够更好的体验游戏，今天91小编给大家带来了食物制作教程一览，希望能够帮助到大家。
食物制作方法介绍
在开局时，系统会自动给予少量面饼和生肉作为食物补给。此时可以靠收取梨树上的梨，或者池塘里的莲藕来应对。银杏树上收获的银杏食物利用率低，不推荐作为粮食，但是早期的精元补充方法。
龙涎果营养丰富，但摘下来两天就会变质，所以请在需要的时候再采集，采了立刻吃。
地图上会出现母鸡、乌龟、野猪等动物，狩猎它们即可获得生肉。打猎有风险，即使母鸡都会伤到你，所以猎人一定要装备武器。早期有神秘修行者帮你战斗，尽量让他出手。后期可以让内门弟子帮忙先击杀猎物，猎人再去捡漏。
当地图猎物不够时，就多派内门弟子去附近的南屏村历练，可以获得可观的肉类。这也是过冬的一个手段。
肉类都属于生食，吃生食不仅效果差，还会引起糟糕的心情。在制作出炉灶后，可以让负责膳夫的外门弟子制作高级食物。
目前版本可以制作的食物共有六种。
面饼：耗费 5 面粉，1 水，单次制作 8 个。朴素的干粮。
肉干：耗费 5 肉类，单次制作 8 个。肉制干粮，口味不好，但保存时间长。
李氏龙涎果脯：耗费 5 龙涎果，单次制作 1 个。保存龙涎果的最好方法。
家常菜：耗费 4 食材(梨为 8)，4 水，单次制作 4 个。普通味道的饭食，却最为经济实惠，但有可能引起不满情绪。
佳肴：耗费 16 食材(梨为 32)，6 水，单次制作 4 个。较为精致的饭食，口味也不错。
珍馐美食：耗费 28 食材(梨为 56)，8 水，单次制作 4 个。需要很高的厨艺才能完成，非常美味，也能很好地提升心情，但耗材巨大。
用炉灶制作食物，请选择膳夫技能较高的角色进行，否则容易失败(制造出失败的饭菜)，还可能着火。
一般来说，内门弟子对饮食的要求较高，即使吃家常菜也有可能发生不满。外门弟子相对要好一些。但出于经济考虑，早期都只建议做家常菜甚至肉干。
种植小麦是最可靠的食物来源，需要尽早开辟农地种植。本游戏中的种植不耗费额外资源，所以可以多种一些。收获的小麦磨成面粉，利用率很高。
游戏里的食材都有保质期的限制，过期后都会变成一堆垃圾。所以种小麦建议采用分时间分批种植，这样可以保证粮食时刻充足且不挤压。另外，冬季的小麦受温度影响会停止生长，建议用建立房间并点篝火的方式人工制造暖房，保持其成熟。
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