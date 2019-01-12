了不起的修仙模拟器如何扩大门派 了不起的修仙模拟器门派扩充方法

2019-01-12 16:31:40 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

《了不起的修仙模拟器》是一款拥有RogueLike要素融合了生存、角色扮演、策略、模拟经营的游戏。了不起的修仙模拟器门派是可以进行扩充的，不过需要达成一定的条件才能完成，门派最多收6个内门，那么这个扩充的方法有哪些?小编整理了资料和大家分享下吧!

了不起的修仙模拟器扩大门派攻略：

声望达到500点扩大成门派。2000点扩大成洞天，门派可以收12个弟子。最多6个内门，洞天可以收18个弟子，最多18个内门。

扩大人数可以通过提高门派声望。声望则是多出去历练，触发事件，或者击败来犯的敌人。

总结：门派扩充需要不断的提高声望才能完成，多参加历练可以获取更多的声望!

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