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了不起的修仙模拟器怎么炼制法宝丹药？法宝丹药炼制教程分享

2019-01-12 16:31:35来源：91单机游戏编辑：沐兮

《了不起的修仙模拟器》是一款仙侠游，在游戏中法宝丹药是很重要的，那么法宝丹药该怎么制作呢？下面就跟着91手游网小编来看看吧！

了不起的修仙模拟器法宝丹药炼制方法一览：

炼宝

炼宝：控制角色将选中的物品炼制成法宝。

任何物品都可以炼制成法宝;未建造炼宝台时无法炼宝。

法宝品阶由原材料品阶、原材料灵气含量、角色法宝炼制品阶加成、角色法宝炼制品质加成等属性共同决定。

原材料灵气含量越高、品阶越高，炼制所需时间越长，炼制前准备需要越多。

法宝炼制成功率由角色心境、角色法宝炼制成功率加成、炼制目标原材料品阶等共同决定。

同品阶物品炼制所需灵气数值相同，与物品类型无关。

法宝成型品质与原材料品质无关。

当法宝预计品阶超过11阶100品质之后，有概率将其炼制成神器，既12阶法宝。

神器炼制成功率与角色技能、功法、心境、情绪等有关，可在详细属性查看。

炼丹

炼丹：控制角色炼制对应丹药。

选择完要炼制的丹药之后要选择炼制的丹药之后选择炼丹炉，外门弟子会将所需材料搬运至炼丹炉，之后角色会自动前往炼丹。

丹药炼制成功率由角色炼制成功率属性、目标丹药品阶等决定。

丹药炼制数量由角色炼丹产量加成、炼丹技能炼制产量加成共同决定。

丹方由学习秘籍、技能等获得。

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总结：炼制丹药和法宝都是不同的，具体炼制步骤流程如上!

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