《了不起的修仙模拟器》新手怎么开局 新手开局攻略一览

了不起的修仙模拟器新手开局怎么玩?想必很多朋友都还不是很清楚吧，为了大家能够更好的体验游戏，今天91小编给大家带来了新手开局攻略一览，希望能够帮助到大家。
新手开局教程分享
第一章 前言
本作游戏度很高，但是新手攻略却十分匮乏，很容易导致开局20小时之后后知后觉，导致重新开档，于是我自发写了这篇新手必备攻略，【我现在玩的档，开局花了10小时，四个金丹时，声望才800多，不存在灭门，声望控制很重要，后面会讲。】若仔细参详定能助你在前期叱咤风云，省去不必要的填坑时间，至于能从中得到多少，便要看少年你的悟性和机缘了。
第二章 开局篇
开局选人是决定你多久崩盘的关键，前期建议选择四人或者五人局【可在第一个角色下方选择初始天赋以增加人手】，强烈推荐四人开局，带上藏经阁弟子属性，可获得真丹要略，太平符篆要册这两个极其重要，内含太阴太阳符，以及修仙急需的单方。至于什么法宝丹药用处都不大，因为可以自己练，但是唯独厉害的人是可遇而不可求的。21世纪什么最重要?人才!前期来投奔你的五维属性好的几乎没有，如果开局只有三人很可能导致战力大大不足，最终被灭门。
通过功法对五维的需求来随机匹配度高的角色【至于初始功法需要哪些程度的五维你们可以去我圈子找截图进行对比】。功法匹配度直接决定了修炼速度，金丹品质等重要环节。其中用来匹配火属性功法的人用来炼丹器，此人丹器与气感要至少一颗星【丹器的星星决定升级丹器技能的悟性点花费，而气感则决定用于炼器的灵气最大值与灵气回复速度】，而在选择功法时建议每个属性的功法都有，这样在每个时节都有适合在家练功的人【顺便守家】，而不适合的则外出历练。
tip：但是无论如何请在随机的时候注意不要有特别负面的标签，比如丑陋(影响他人心情)，短命等。另外请有一人悟性要高8或以上【决定是否能学到历练中奇遇的功法】，一人机缘高8或以上【决定能否得到大多数珍贵法器与符篆】。多人开局缺点是前期发展较慢。优点是稳扎稳打，不存在崩盘，中后期强。
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