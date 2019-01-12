了不起的修仙模拟器精元怎么补充？精元补给怎么维持？

2019-01-12 16:30:06 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

了不起的修仙模拟器精元是玩家修仙中十分重要的属性，补充的方式却很少，91单机小编给大家带来了不起的修仙模拟器精元怎么补充

精元补充方法

内门弟子相对外门，都拥有一个名为精元的属性。精元在修行过程中会不断消耗，如果耗尽，则无法进一步进行修炼。如何补充人物的精元值成了玩家需要重点关注的事情。

在早期，银杏果几乎是唯一可用的精元补充手段。但每次 4 点的精元恢复实在太少，效率极低。我们需要尽快过渡到靠精元丹补充精元的时期。

精元丹单颗可补充 240 点精元，属于性价比较高的修炼丹药，在内门弟子菜单的炼丹按钮里可以找到。(炼丹需要先建立丹炉)

炼制精元丹需要耗费 10 颗灵仙草和 3 颗灵石。灵仙草建议在建立门派后立刻开辟区域种植，因为这东西初次成长速度很慢(同时也要大批种植人参和芝草，原因之后说)。

灵石方面，一个便利的方法就是在保证内门弟子一定的炼器等级后，选择诸如木料这样的廉价素材进行炼宝(花费 500 灵气)。练出来的法宝，直接熔炼，就能得到至少 1 颗灵石，方便快捷。

通过上述方法，待灵仙草成熟后，便可以用积攒的灵石开始量产精元丹。有足量的精元丹就可以保证很长一段时间的精元修炼需求了。

再往后，人物可能会需要更多的精元，此时就要炼制参芝九窍丸了。参芝九窍丸需要耗费 25 株人参和 25 株芝草，还要等级 6 的炼丹，花费不小，却可以一次补充 750 点精元。所以上文中让各位大量种植人参和芝草的效果就体现在这里了。

根据上面的技巧，可以保证你在整个修仙路途中不会出现缺损精元的情况。另外，个人建议在开始炼制精元丹后，将角色修炼菜单中的 精元自理 选项关闭，这样可以更加灵活地调节不同弟子的精元补给。