太吾绘卷测试分支更新了什么 太吾绘卷测试分支更新内容一览

《太吾绘卷》是一款以神话和武侠为题材的独立游戏。太吾绘卷在近期公布了游戏的测试分支V0.1.7.3版本的更新内容，除去一些玩法上的更新之外，还放出了关于游戏剧情的更新预告，接下来小编整理了最新的资讯与大家分享!
太吾绘卷测试分支 V0.1.7.3版本更新一览：
重做人物身份地位变化系统：
原人物身份地位变化系统废除
优化门派、城镇人物生成时的逻辑
当人物离世或离开原所属门派、城镇时，不会立即导致门派其它人物身份、地位的变化
每个时节，各个门派、城镇会自行调整各个阶位的人物，以保持各阶位人数符合其要求
每当发生人物晋升选拔时，会从更高阶人物中选择一个做为选拔主持，如果此门派、城镇为世袭制度，主持人将会优先提拔自己的亲人
当选拔掌门、城主等最高阶位的人物时，以上一任掌门、城主为选拔主持，即使此人已离世也会影响选拔的结果
系统优化：
优化游戏的存档速度
优化游戏启动时的数据加载速度
优化战斗中AI逻辑的处理速度
优化战斗中部分AI记忆功能和行为逻辑和合理性
战斗系统调整：
加快了战斗中移动力的获取速度
减缓了战斗中附有身法的移动力的消耗速度
略微减少了战斗中普通攻击的基础攻击速度
功法效果调整：
身法“飞尸大傩舞”获得的移动力为2，身法效果增强50%
身法“鬼犼入地震天法”获得的移动力为6，身法效果减少50%
功法“三华聚顶”的逆练特殊效果解开被封闭穴道的数量由1个增加为3个
功法“五气朝元功”的正、逆练特殊效果的真气增加、减少量由1点增加为3点
功法“乱情瘴”的正练特殊效果由“反震敌人攻击时，一定机率使敌人失去1个式”改为“反震敌人攻击时，一定机率破坏敌人的1点移动力”
功法“天女散花阵”的逆练特殊效果由“每当运用者的同伴攻击敌人，随机消除敌人的1点移动力”改为“每当运用者的同伴攻击敌人，一定机率使运用者获得1点移动力”
功法“尽无骨”的逆练特殊效果由“每当运用者将敌人的攻击闪避，使敌人失去1个随机的式”改为“每当运用者将敌人的攻击闪避，使敌人失去2个随机的式”
功法“七轮感应法”的逆练特殊效果由“每当运用者的真气减少，增加运用者的提气、架势”改为“每当运用者的真气减少，使敌人失去2个随机的式”
功法“五鬼搬运法”的逆练特殊效果由“每当将敌人的攻击拆招，转移敌人的1点移动力给运用者”改为“每当将敌人的攻击拆招，一定机率使敌人的兵器变换成树枝”
功法“精卫填海式”的逆练特殊效果由“每当将敌人的攻击拆招，给敌人添加1个被破坏的移动力”改为“每当将敌人的攻击拆招，运用者的专注程度增加”
功法“亦刀亦剑”的正练特殊效果由“切换武器时，运用者的攻击进度增加”改为“所有兵器的切换间隔时间减少50%”
功法“亦刀亦剑”的逆练特殊效果移除，改为原正练特殊效果“切换武器时，运用者的攻击进度增加”，效果由攻击进度增加50%提高为增加80%
功法“佛门狮子吼”的正练特殊效果由“准备施展功法时，一定机率破坏敌人所有的移动力”改为“准备施展功法时，一定机率消除敌人所有的移动力”
功法“佛门狮子吼”的逆练特殊效果由“准备施展功法时，一定机率消除敌人的3个式”改为“准备施展功法时，一定机率破坏敌人所有的移动力”
其它调整：
大幅降低恋人、夫妻之间的表白频率
增加药霜、毒砂、机关、令符、针匣、暗器类武器的基础耐久值(更新前获得的武器的耐久不会变化)
相枢化身以向与金凰儿拼酒失败，将透骨切剖法传授给了金凰儿，而金凰儿则将神机阵做为回礼传授给了以向
修复BUG：
修复衣装互动的选项条件偶尔未正确生效的bug
修复衣装互动“纳宝”在买入NPC的秘籍时，花费为0的bug
修复在多个存档之间切换时，门派支持度获取错误的bug
修复研读界面偶尔会出现功法修习度显示错误的bug
修复进入战斗前的内伤会导致进入战斗后受伤部位出现破绽的bug，正确应为受伤部位穴道被封闭
修复功法“金刀换掌功”的特殊效果文字在战斗中偶尔会重复大量显示的bug
系统相关：
为了更佳的游戏性能升级库版本为.NET 4.0
关于测试分支：[Test]测试分支[Test]不同于默认的EA版本，会先于默认的EA版本更新，旨在尽可能减少BUG对默认EA版本分支的影响，待测试分支[Test]稳定之后，才会更新至默认的EA版本分支，想要参加测试分支[Test]的游玩，请见我之前“测试分支玩家招募”!感激不尽!
另外，需要注意的是，测试分支[test]与默认EA版本分支的存档是分离的，如果切换分支后发现存档不见或不同了，请勿惊慌，它们仍存在不同的存档文件夹中。
以上就是具体的更新内容汇总介绍，玩家可以进行参考，更多精彩资讯请关注91网!
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