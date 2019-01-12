《了不起的修仙模拟器》怎么避暑 御寒避暑攻略一览

2019-01-12 16:29:19 来源：91单机游戏 编辑：火红橘子

了不起的修仙模拟器怎么御寒避暑?想必很多朋友都还不是很清楚吧，为了大家能够更好的体验游戏，今天91小编给大家带来了御寒避暑攻略一览，希望能够帮助到大家。

御寒避暑方法介绍

游戏中有很多可以御寒避暑的方法，如下：

方法一：最简单的御寒避暑方法

游戏开始，系统会送你一大堆符纸，我们利用符纸制作一批太阴符和太阳符，然后给小人装备上就可以了。

太阴符：基本可以无视炎热和酷暑。

太阳符：基本可以无视寒冷。

注：极寒和极热不是很清楚，不过一般夏天和冬天并不会达到极寒和极热。

方法二：需要各种高阶材料的方法

游戏中每一个小房间都有一个温度显示，我们可以尝试让房间在夏天的时候温度下降，在冬天的时候温度上升，就可以达到御寒和避暑的作用了，具体怎么达到呢，很简单，改变建造房间的材料即可，火属性材料代表热，水属性代表冷，根据不同等级的材料，所表现的温度差距也会比较大，所以此方法比较难以实现。

方法三：普通方法

更换服装就好，服装制作需要毛皮和布料，布料通过纺织机棉花获得，毛皮通过猎杀动物剥皮获得。