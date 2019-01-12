了不起的修仙模拟器怎么结丹？结丹前要做什么准备？

2019-01-12 16:24:35 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

了不起的修仙模拟器结丹是游戏中十分重要的一步，决定了玩家很多属性要素，91单机小编给大家带来《了不起的修仙模拟器》结丹玩法。

结丹方法

金丹前、结丹期的最后一个瓶颈，凝结金丹(以下统称结丹)是决定角色能否成仙的重要条件，所以一定要慎重。

金丹品级，决定了该角色的潜力，品级越高修炼速度、灵气上限等越高。

决定金丹品级的有角色灵气上限、结丹地点灵气浓度、结丹时间地点五行匹配、结丹时的天气、角色情绪、角色心境、角色功法匹配度等诸多要素。

上述所有要素都是一个长期概念，与突破小瓶颈的短期属性不同。就是说从选择结丹开始到结丹结束这一段时间上述要素一直在影响你的金丹品质。

结丹说白了就是角色灵气不停减少(不会回复)，金丹灵气增加，直到角色灵气为0，结丹结束，结算金丹品级。

之前说了第一个筑基丹不要初始吃就是为了留到结丹的时候吃，因为筑基丹会增加五维，有其他增加五维的丹药、秘籍等最好都用上。可以结一个灵气更高的金丹。

最后总结一下结丹前的准备工作，首先所有永久增加五维的秘籍、丹药、饰品等都用上，建造一个灵气浓郁且五行生自身功法的结丹地点。挑选一个时节与时间系数都较高的时间段，把角色心境调心至满值(调心到80装备香囊、吃个清心丹就是100)，等待或者召唤(使用神通)一个生自身功法属性的天气，吃上所有临时增加五维的丹药，吃上一颗灵石，结丹吧少年!