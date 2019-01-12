《了不起的修仙模拟器》受伤了怎么办 受伤了解决方法介绍

2019-01-12 16:23:33 来源：91单机游戏 编辑：火红橘子

了不起的修仙模拟器受伤了怎么办?想必很多朋友都不知道怎么治疗吧，为了大家能够更好的体验游戏，今天91小编给大家带来了受伤了解决方法介绍，希望能够帮助到大家。

受伤治疗技巧分享

受伤的人，在治疗中，不要动!然后注意手动加药。尤其是内伤……

外伤走动多了，药就无效了。

内伤，只要不动手可以随便走，但是一动手，内伤就加重了……

一般外门弟子受的都是外伤，内门弟子受的灵气造成的伤害。

一般治疗外门弟子的药品都是从制药台制作获取，而炼丹获取的丹药只适合炼气期及以上弟子使用。

注：筑基之后就是炼气期。