辐射76卡死怎么解决？卡死解决教学一览

2019-01-12 16:21:12 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

最近不少小伙伴在玩辐射76时都遇到了卡死的问题，那么这是怎么回事呢？该怎么解决好呢？那么今天91手游网小编就给大家介绍下吧！

辐射76卡死解决方法分享：

系统 WIN10 64 专业版

版本 17763.107

显卡驱动 416.94

I7 7700K 超4.8

内存 DDR4 3200

显卡 1080ti

分辨率 2560X1080 DSR因数 游戏中 3143x1440

首先排除了够的问题，缺少 C++的问题，固态硬盘问题，超频导致CPU或显卡，过热的问题，电脑中病毒的问题，改分辨率景深问题的

最后经过排查 把问题锁定在了软件兼容性上的问题 因为玩其他游戏并没有遇到这样的BUG 我关闭了

3个随机启动的软件 AI SUITE 3 SAMSUNG MAGICIAN 和华硕的RAMCAHE II 测试了6个小时 并没有

卡死退出桌面期间可能由于服务器，者我个人网络问题掉线 2次目前我并没有确定这三款其中的哪一款造成的希望对有相同问题的人有所帮助

目前只遇到了这个比较恶性的Bug其他还没有遇到期待后续更新能解决兼容

总结：如果遇到卡死的问题，建议大家检查下系统、版本、驱动等方面逐一排查!