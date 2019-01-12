劲舞团3如何查看任务 劲舞团3任务系统介绍

2019-01-12 16:20:56 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

劲舞团3是一款以跳舞为背景题材非常火爆的一款网络游戏，游戏的内容丰富，制作精良，投资也很大，吸引了非常多的玩家前来游玩，游戏中拥有各式各样有趣的场景，下面就一起来看看最新的劲舞团3攻略吧。

《劲舞团3》任务系统介绍

系统特点

I. 针对不同的玩家需求划分相应的归类

II. 从新手到老手的全方位覆盖，对于刚接触的新手玩家，自通提示功能，能更快的让其通过任务了解游戏大致内容和核心系统。

如何查看任务

I. 点击图中的图标可随时直接打开“任务笔记本“，任务笔记本就是任务系统，在里面有各种各样的任务等你来挑战!

II. 标志含义

① 感叹号：代表可以接受的任务，还等什么?赶快接下任务吧

② 五角星：已经完成并且领取过奖励的任务，可以看到曾经挥洒汗水的记录哦

③ 礼物盒子：代表可以领取奖励的任务，做完任务不要忘记领奖励

III. 任务的类别：打开任务笔记本，会发现任务有四个分类。不论哪个分类里面的任务都是可以随时开始挑战的哦。

主线任务：为新手设置的任务，让你体验到游戏中各种模式、各种玩法，还能领取任务奖励，是不是很美妙呢

新手教程：为新手玩家定制的指导性任务，轻轻松松教你玩游戏

日常任务：日常任务是随机出现的，会反复刷新。其实除了日常任务，还有周常任务哦

奖杯任务：是可以提高自己明星点数的任务，而明星点数的提高则可以提升自己的明星等级头衔。

IV. 查看自己的明星等级头衔

① 我的信息 – 明星信息

② 随着明星点数的增加，自己的明星等级会发生变化，是不是很好奇自己到底能成长到什么阶段呢?



