太吾绘卷什么摧破功法最强 摧破功法单格命中/闪避加成排行

2019-01-12 16:17:51 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

《太吾绘卷》是一款以神话和武侠为题材的独立游戏。在太吾绘卷中不同品阶的功法发挥度上限都有着不同，而单催破功法增加的命中和闪避就尤为的重要，下面小编就将带来《太吾绘卷》摧破功法单格命中/闪避加成排行，希望对大家有所帮助。

考虑到不同品阶的功法发挥度上限可以有显著不同，特计入原始发挥度上限(靠内功+上限的情况就不考虑了哈)并重新统计。但愿排名会有变化(对，没有草稿，一气呵成)

一、命中加成

1. 力道加成

王蛊金蚕降 309

先天少阳剑气 238

巴龙神鞭 238

金刚般若掌 228

化龙掌 222

鳌王神腿 214

须弥山四神掌 209

摩诃迦罗刀 206

泰山锁 192(流下了品阶不高的泪水)

大神威掌 190

2. 精妙加成

无上菩提剑 266

离合指 256(切!)

碧玉冰蚕蛊 247

太极剑法 247

仙蛛擒蟒功 228

九痴香 224

昆吾刀法 224(咳咳神仙打架神仙打架，我和第一也没差这么多嘛格)

血朱花八法 222(这叫福利懂吗?你装我是为了加成?排名算什么，老娘不在乎!)

无极剑式 222

降魔光明拳 222

3. 迅疾加成

玄冥剑气 333

鬼庖丁刀法 288(楼上的，我只有6品噢，我还是铸剑的门面!)

错神指 285(我去，算发挥度了还是不能单项第一，几克修)

杀剑 224

3. 迅疾加成

玄冥剑气 333

鬼庖丁刀法 288(楼上的，我只有6品噢，我还是铸剑的门面!)

错神指 285(我去，算发挥度了还是不能单项第一，几克修)

杀剑 224

太易琉璃指 222

九阴尸螭蛊 208

伏阴指 192

幽冥剑法 192

残虹剑式 176

无暇七绝剑 171

小总结：界青门派功法开会系列。

二、闪避加成

1. 卸力加成

太极拳 158(习惯了，习惯了，承让，承让!)

天罡刀法 152

怒目金刚杵 128

不动明王杵 111

大威德金刚杵 96

紫阳正气拳 95

赤子斩龙刀 95

九龙霸刀 95

无极刀法 80

泰阿无量剑 80

2. 拆招加成

万化十四剑 158

金顶仙针 119(服了服了)

玄空神拂 119

游身八卦掌 96

开阖剑术 96

光相指 96

玄鼎百步 95

璇玑指穴法 95

太始剑气 95

无患手 80

3. 闪避加成

蚨母从子剑 128

定影神针 119

天蛇索 111

太乙逍遥掌 96

乱飞蝗 96

青黄赤黑神掌 95

纯钧剑气 95

神尺斩妖剑 80

无想神通 79

惊鬼符 78