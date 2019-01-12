了不起的修仙模拟器灵气枯潮有什么影响？怎么快速度过

2019-01-12 16:16:37 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

了不起的修仙模拟器灵气枯潮是游戏中随机产生的一种状态，修仙重要的灵气值会很低，91单机小编给大家带来了不起的修仙模拟器灵气枯潮应对方式。

灵气枯潮机制

天地间灵气低潮，没有修炼者之前不要在意。

修炼之后最好不要在灵气低潮时突破。灵气低潮时会有减心情的BUFF，没办法避免。

灵气枯潮时可以借用道具，达到好的修炼效果。