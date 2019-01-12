了不起的修仙模拟器怎么传授功法？拜师条件是什么

2019-01-12 16:15:19 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

了不起的修仙模拟器功法是十分重要的，不少功法都需要玩家拜师学习，91单机小编给大家带来了不起的修仙模拟器功法传授介绍

功法传授

角色可拜师另一名金丹期以上的角色为师，一代弟子无法拜师，只有师傅能传授弟子技能。

师傅可将自身已学习的技能传授给徒弟，只要徒弟参悟点够用且境界达到即可学习，无视所有限制。甚至可以一人学遍所有功法技能，重中之重。