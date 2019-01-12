了不起的修仙模拟器怎么传授功法？拜师条件是什么

了不起的修仙模拟器功法是十分重要的，不少功法都需要玩家拜师学习，91单机小编给大家带来了不起的修仙模拟器功法传授介绍
功法传授
角色可拜师另一名金丹期以上的角色为师，一代弟子无法拜师，只有师傅能传授弟子技能。
师傅可将自身已学习的技能传授给徒弟，只要徒弟参悟点够用且境界达到即可学习，无视所有限制。甚至可以一人学遍所有功法技能，重中之重。
了不起的修仙模拟器是一款仙侠游戏，最近不少玩家都表示自己在游戏中遇到了瓶颈无法突破，那么瓶颈该怎么突破呢？下面就跟着91手游网小编来看看吧！了不起的修仙模拟器突破瓶颈方法：概率瓶颈概率类瓶颈需要选择突破地点，突破概率由突破地点环境与自己功法的契合度决定。概率类瓶颈是最常见的瓶颈。金丹瓶颈下面就跟着9
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