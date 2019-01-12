2019-01-12 16:14:41 来源：91单机游戏 编辑：火红橘子

苍穹幕落武器是DNF新增95史诗武器之一，很多人非常好奇苍穹幕落和圣耀救赎武器哪个更厉害?为此今天91小编给大家带来了苍穹幕落和圣耀救赎对比结果解析，希望能够帮助到大家。

苍穹幕落和圣耀救赎哪个好

现在我们就来测试一下和手上圣耀太刀的伤害对比。

下面上我现在的面板:

然后测试对象为125级无破招沙袋，只吃其他都不用 包括宠物技能。

下面上我带上苍穹巨剑的面板

已经锻造8了，但是没有附魔，红字也没有太刀高。

所以这里测试对象也是125级无破招沙袋，但是会吃。

从两张图的对比中可以得出

苍穹幕落武器比圣耀救赎武器高了3.8%的伤害。

但是这里有两点属强没有补上，所以故作。

苍穹幕落武器比圣耀救赎武器高了4%左右的伤害) 。

注：测试装备是以图中正常90版本毕业装，且配备了12套春节套物品。