了不起的修仙模拟器怎么突破瓶颈 瓶颈突破技巧方法一览

2019-01-12 16:12:47 来源：91单机游戏 编辑：NO

了不起的修仙模拟器中玩家会遇到瓶颈，在瓶颈期玩家无法突破，需要一些特定的条件才能完成突破，那么瓶颈期怎么突破呢，下面小编为大家带来了一篇瓶颈期的突破攻略，一起来看看！



了不起的修仙模拟器突破瓶颈方法：

概率瓶颈

概率类瓶颈需要选择突破地点，突破概率由突破地点环境与自己功法的契合度决定。概率类瓶颈是最常见的瓶颈。

金丹瓶颈

结金丹是修行途径中重要门槛，结丹的好坏决定了修行者后续修炼是否顺利。因此修行者往往需要在结丹前打好根基，做好充足准备。

历练瓶颈

历练类瓶颈需要修行者在红尘中历练，以磨练本心。

道心瓶颈

若要突破道心瓶颈，修行者需要自封神通，重新成为一个凡人。在挑水担柴的生活中逐渐明晰道心。

天劫瓶颈

修行到达一定程度，就会引来天劫。度过天劫，修为更进一步。反之神形俱灭。

总结：不同的瓶颈需要对应不同的突破手法，具体应对方法如上~