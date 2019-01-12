《DNF》95版本力法防具用什么好 95版本力法防具推荐一览

2019-01-12 16:12:46 来源：91单机游戏 编辑：火红橘子

DNF95版本已经在测试服上线，不少玩家面对数量庞大95史诗装备非常头疼。那么新版本力法选什么防具好呢?为了大家能够挑出好的防具，今天91小编给大家带来了95版本力法防具推荐一览，希望能够帮助到大家。

95力法史诗装备选择

战法视角：全身拉满，短期战模板

重皮布*山套，轻板CSK套

这是使用的技能组合，

这是伤害分布

这是五甲对比

另外在至尊条件下，首饰选择会有一点小变化

如图，轻甲换江山套，

不破招有肉眼不可见的增强，破招有1%左右的提升

因此，还需要CSK首饰来撑强度的，只有你板甲弟弟一个了。

结论

布皮彻底被打死了，不考虑，重甲勉强有一战之力，轻板二选一还是建议选轻，理由有三：

①CSK爆发环境轻甲就是无敌

②板甲太依赖CSK首饰，普雷首饰很可能坑板甲一把

③力法续航暂时还是要靠贝亚娜，就算普雷要打续航也是轻甲强