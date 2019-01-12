了不起的修仙模拟器怎么修行 修行各类修行方法汇总介绍

了不起的修仙模拟器是一款仙侠游戏，灵石是游戏中的一个重要道具，相信不少小伙伴都不知道灵石该怎么获得吧？这边91手游网小编给大家介绍下吧！了不起的修仙模拟器灵石获得方法：1.有内门弟子后，选择任何物品，都会在下方菜单出现熔炼选项。熔炼后的物品会根据其灵力值，转化为相应的灵石。每有500灵力，就能有1颗

2019-01-12 | 0