了不起的修仙模拟器风水建筑大吉怎么摆？房间属性怎么增加

2019-01-12 16:11:18 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

了不起的修仙模拟器中房间建筑是很深的学问，不少玩家都在最求最佳的大吉布局，91单机小编给大家带来了不起的修仙模拟器怎么摆大吉，感兴趣的玩家快来看看吧。

风水建筑大吉摆法

1、首先想要摆出风水大吉，首先要知道五行生克，建筑朝向，单独一个房间只能有一扇门。

如卧室木屋，床为主，木头为木行，五行之中只有水才能生木。

所以你木屋中的家具装饰都必须为水属性，当然如果是火属性，就必须遵从木生火，摆放木家具，其他属性以此摆放家具装饰。

2、五行属性摆好后，你就要看房间的另外三个属性，分别为房屋影响，房间布局，房间美观，如果三个属性达到一定程度你的风水属性就会增加。

那么这三个属性是怎么增加的呢?

家具，对!就是家具的属性，家具又有三个属性，美观，品阶，品质。

房屋影响由家具的品质决定，家具的品质属性又由人物制作技能决定，技能越高品质越高。

房间布局由家具的数量和摆放决定，摆放不能挤在一堆，影响风水的流通，最好摆到恰当就可以了。

房间美观由家具的美观数值决定，家具综合数值没达到一定程度，房间美观就会改变，数值大概是一百分。

风水综合上述，由五行生克，房间美观三围决定。

注：床有一面贴着墙就ok，然后两边放对属性的家具就OK了