《DNF》2019春节套对95毕业装提升多少 毕业装提升汇总介绍

2019-01-12 16:10:47 来源：91单机游戏 编辑：火红橘子

DNF2019春节套对95版本装备提升很大，那么今年的春节套对什么装备提升最大呢?为了大家能够更加了解95毕业装，今天91小编给大家带来了毕业装提升汇总介绍，希望能够帮助到大家。

春节套对95B提升量计算

有计算错误请指出，超时空首饰在第二图。未计算装备所增加的技能提升，皮甲计算增加被动技能后的总提升能再高10%左右吧。

布甲和轻甲都有50技能和85技能+4。皮甲 1-30技能+3，35-45技能+5，48技能+3，50-85技能+1。结论：一二觉：轻>布>重>板。小技能：重>板>轻>布

皮甲属于论外级别，看职业~~~~~~