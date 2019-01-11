天猫淘宝福年有福鱼活动入口在哪？瓜分红包许多几级福鱼？

2019-01-11 16:47:47 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

福年有福鱼是今年淘宝天猫上线的年货节活动，用户参与后达成条件就能瓜分红包大奖，91单机小编给大家带来天猫淘宝福年有福鱼活动介绍

天猫福年有福鱼活动在哪

1、进入到天猫或淘宝的首页之后，系统会在第一时间自动推送“开启新福年”的窗口，紧接着点击即可参加“福年有福鱼”活动。

2、打开淘宝首页，可以看到福年有福鱼活动，可以进入活动页面。

3、而在活动页面里面召唤福鱼的时候，如果碰到了福气不足的情况，可以通过邀请好友或者观看视频等方式补充，拖动两个福鱼进行合成超过LV6，就可以瓜分红包哦!