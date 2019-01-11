淘宝福年有福鱼活动怎么解锁解锁天猫福鱼？福气值有哪些方式获得

2019-01-11 16:45:19 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

淘宝福年有福鱼活动已经火热进行了，用户们都为了抢在开奖之前尽力收集福气，91单机小编给大家带来解锁天猫福鱼攻略。

淘宝福年有福鱼怎么玩

一年一度的电商年货节已于10日在展开。

今年淘宝举行的是福年集福鱼换红包的活动。用足够的福气值兑换富鱼最终用富鱼来兑换红包。

按照往年年货节的红包奖励经验来看，如果今年的奖励幅度不变，集齐福鱼的奖励红包应该会在50-100元左右，很不错哦~

据悉，淘宝2019年货节福气值的获取方法有以下的几种：逛店铺、逛商品、分享拉好友等多种方式。

在这其中以分享拉好友方式获得的福气值最快。拉一个好友双方都能得到一定的福气值，但一个好友每天只能拉一次，所以如何拉到更多的好友成为了最终获取红包的关键环节~

总结：年货节集福鱼我们可以通过逛店铺、逛商品、分享好友来获取福气值