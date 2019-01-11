了不起的修仙模拟器怎么获得石块？石块获得技巧介绍

2019-01-11 16:37:12 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

石块是了不起的修仙模拟器游戏中前期比较重要的一个资源，那么在游戏中石块该怎么获得呢？不少小伙伴都不知道，这边91手游网小编给大家介绍下吧！

了不起的修仙模拟器怎么获得石块？

打石头，开采，加工可以获得石块

了不起的修仙模拟器游戏中很多资源都可以在地图上获得，游戏中很多历练可以获得材料，还有种田，开采等也能获得一些材料。

总结：玩家在游戏中随机找到石头，开采就能获得石块!