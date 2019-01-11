《怪物猎人世界》角龙盾斧怎么配装？角龙盾斧配装教学

2019-01-11 16:34:50 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

在《怪物猎人世界》游戏中有着不少厉害的武器，盾斧就是角龙系列的武器之一，相信不少小伙伴都不知道角龙盾斧怎么配装厉害吧？那么今天91手游网小编就给大家介绍下吧！

角龙盾斧配装教学：

新人老手都实用，最求极限的可以不看，珠子很自由，想要什么搭配什么。

第一套(PS4)



耐冲可以换强壁珠，耐冲主要是防队友的，可以安逸攒瓶子。没有炮术增弹的可以换自己喜欢的，输出低不了非常多。不喜欢精灵加护的可以换吃蘑菇看自己喜欢。

第二套(PC)

PC那套也一样，耐冲可以换防强。炮术和增弹没有的话也可以换吃蘑菇啥的，看自己喜欢。

最后超解就完了。