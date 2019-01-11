《怪物猎人世界》滑步弓怎么配装？物理滑步弓最强配装推荐

滑步弓是《怪物猎人世界》游戏中弓箭的一种玩法流派，不少玩家都很喜欢，那么滑步弓配装什么厉害呢？这边91手游网小编给大家介绍下吧！
由于之前只是听说铠罗火弓并没有必要刷，因为和蛮颚弓比起来并没有什么优势。之后意外地发现了铠罗火弓虽然没啥优势但也基本持平。
回想起来这弓自带10会心且面板攻击力240要属解，也就角龙弓这个玩拔刀的面板比这货高了。 丝瓜?不能无击，属性贼低，还负会心，啥玩意儿 ，于是我就萌生了搞个物理滑步弓的想法，话说怎么又是无击铠罗火。
当然爆破弓也是240，但一是我记不起爆破弓会心多少，二这玩意儿不能打强击瓶，所以Pass。
自带10会心的情况下，客一次会心到20会，看破6攻击4弱特3能满会，然后顺理成章无击超心3，再加上强弓强弹散弹，一个物理滑步弓新鲜出炉。
技能选择
一、看破6、攻击5、无属性强化、体术3、弱特3、超心3、强弓、强弹、散弹。
二、看破7、无属性强化、体术3、弱特3、超心3、强弓、强弹、散弹、整备3、回距2、耐力上限突破(炎妃)。
都是目前PC能配出来的技能，ps的话貌似能配出无伤3攻击4的。
不过我倒是更倾向于第二种，耐力突破整备3回距2这三个技能对于游玩体验的提升我觉得不是15点基础攻击力能比得上的。
分析
打木桩试了下，伤害的确是要比对应属性弓低，不过这也非常正常，我寻思像角龙盾那种泛用型武器反而比针对型强的才是不正常的。
用的是第一套技能，在无buff情况下会心伤害比属性弓每一跳低十来点，而且在buff拉满的情况下差距就缩小了，再考虑到目前没有连击心得这种技能，属性滑步弓会心没法拉满，在期望上的差距就能进一步缩小，尤其是龙骨弓和风飘弓这俩物理面板捉急的。
总的来说，这个物理滑步弓我是十分看好的，指望极限伤害自然是不如对应属性弓，但胜在一个泛用，而且属性吸收越差的怪差距就越小 点名批评三星弱雷灭尽龙 ，而且还有一个很重要的点，大连续不需要换武器了。尤其是不能换武器的大连续，我觉得这个物理滑步弓就是最佳选择了。
翻了一下TA榜，白风弓箭TA是拿铠罗雷打的。
查肉质表可发现，白风的四只怪：
角龙翅膀弹吸收60，雷吸收10;
风飘头弹吸收60雷25;
火龙头弹吸收60雷20;
惨爪头弹吸收65雷20，前脚弹吸收45雷15。
也就是说，实战对比木桩数据，差距还可以进一步缩小，如果是ps4版无伤3配装，我寻思或许这个物理滑步弓或许能成白风弓箭竞速的最佳选择(纯脑补)。
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