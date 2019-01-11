《辐射76》经验加成怎么获得？经验加成BUFF获得技巧一览

2019-01-11 16:30:48 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

《辐射76》是一款深受玩家喜爱的游戏，最近不是玩家都在问在游戏中经验加成BUFF该怎么得？那么今天91手游网小编就给大家介绍下吧！

娃娃

领导，增加5%的经验获取，可以与以下任何东西叠加。



充分休息

在床上打盹片刻获得，可以与任何buff叠加。

事件

为人们提供食物，炖肉罐头，前期朵妈妈食品加工厂的常见任务，完成后即可获得，增加5%的经验获取，罐头腐坏速度慢，做东西吃也很划算。

美味松鼠炖

松鼠饼干2个，加盐和马铃薯炖出来的，经验加成10%。与上面提到的罐头效果互相覆盖。谁后吃覆盖谁。

另外值得一提的是，松鼠的刷新点不太好找，楼主的家在双子湖，偶尔会刷出来，另一个刷新点在76避难所下去的蜂巢小池塘那边。森林地区相对常见。记得带上屠夫之赐。

蔓越莓全家桶

蔓越莓有两种，一种是患病的蔓越莓，正宗蔓越莓的弟弟。仅提供3%的额外经验，会被以下的食物覆盖。

蔓越莓果汁。将完好的蔓越莓直接泡水，提供5%额外经验。好用又便捷，刷经验的不二之选。

开胃蔓越莓果酱。需要把蔓越莓和葫芦辅以佐料烹饪，设计图在暴力人口普查和红沼泽的各个配方刷新点均有可能找到，属于后期安顿下来了以后的高级食品。提供10%经验。

完好的蔓越莓事实上沼泽里不算很常见，必然的刷新点在右下角的各个苔林内。记得带园艺perk。

最优搭配

领导娃娃5%+充分休息5%+美味松鼠炖10%+开胃蔓越莓果酱10%=30%