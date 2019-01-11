《辐射76》周挑战任务怎么完成？全周挑战任务完成教程分享

2019-01-11 16:26:20 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

在《辐射76》游戏中有不少有趣的任务，周挑战任务就是其中之一，那么周挑战任务有哪些？该怎么玩呢？别着急，这边91手游网小编给大家介绍下吧！

全周挑战任务完成教程分享：

任务一

击杀传奇生物：这个挑战比较繁琐，因为并不是路边随便找一个传奇就行，但是杀铀矿热的传奇矿工监督必然计数，想要快速完成任务的话一定不要错过。

任务二

拍照：测量标志就是大铁饼。

任务三

跑腿，推荐去刷占领工坊，清理工坊算任务，保卫算事件。一回刷俩，还能有两张家具图纸，不亏。

任务四

矿工的一万种死法。

矿工帽有两种，第一种小头灯的可以完成任务，帽子里面塑料有别的颜色款式。第二种大头顶的矿工帽不算任务。这两种矿工帽都可以在黑水矿业外面的营地捡到。

鹤嘴锄：为了一劳永逸的解决问题推荐你去响应者势力的火车站机器人刷图纸做。或者求购一把-90%重量传奇。推荐大家没事多收集一些-90%重量的武器，0.几的重量带着不占地方还方便。

任务五

占领工坊，可以跟任务三一起完成。唯一需要注意的这个工坊独有一种BUG，就是有几率怪卡墙里不出来，换服即可解决