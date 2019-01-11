2019猪年祝福语有哪些 新年经典祝福语汇总大全介绍

2019-01-11 16:25:48 来源：91单机游戏 编辑：火红橘子

春节马上就要到来了，大家都准备好相应的祝福语了吗？今天小编就给大家带来了新年经典祝福语汇总大全介绍，看看有没有你喜欢的，希望能够帮助到大家。

2019猪年万事如意，事事顺心，财源滚滚，福禄双收，祝福送给每个亲朋好友，带给每个不一样的新的一年，福禄双收，健康和睦，让我们一起看下最新祝福语吧!

2019新年祝福语

新年临近梅花香，一香送你摇钱树，二香送你贵人扶，三香送你工作好，四香送你没烦恼，五香送你财满箱，六香送你永健康，猪年吉祥。

祝福送四方，东方送你摇钱树，西方送你永安康，南方送你成功路，北方送你钱满仓。四面八方全送到金银财宝当头照，新年快乐。

吉祥在探头，好运在萦绕;开心在打鼓，快乐在冒泡;喜悦在高涨，幸福在敲门;健康在呵护，平安在保佑;财神在铺路，朋友在祝福：祝新年快乐，福寿无边!

新春打开的是崭新一年，关闭的是昔日忧烦;删除的是昨日苦闷，储存的是快乐不断;流逝的是伤心过往，定格的是幸福美满;丢掉的是倒霉运气，入怀的是爱情甜甜;出门的是坏事滚蛋，进家的是滚滚财源，祝你笑意爬满脸，好运与你把手牵!

除夕佳节拜年忙，短信祝福来送上，愿你：一年四季季季平安，每个个月月月开心，每个个星期期期好运，365天天天如意。祝你新年快乐无忧，猪年幸福美满!

播种手机里，长出凤凰树，引来龙飞翔。种子是平安，嫩芽生希望，树干藏健康，树叶传快乐，树枝招吉祥，树荫罩平安。祝猪年吉祥!

短信传，猪年到，送祝福，问候到，春节匆匆已走远，春节就要来到，短信问声好。提前祝你新年好，吉星高照，财神天天围你绕!

敲响吉祥快乐鼓，新年计时倒着数：五福临门业兴旺，四季平安身健康，三阳开泰生活美，二龙戏珠幸福长，一帆风顺前途广，大年三十守岁忙。除夕夜，送你吉祥祝福语，愿你生活美满幸福!

猪年走鸿运，吉祥如意万事顺，幸福美满乐开怀，喜气盈门快乐多，金银财宝数不尽，财运亨通福相随，祝君除夕快乐!

给你拜年了!一拜天地，天地玄黄，地久天长;二拜财神，日进斗金，飞黄腾达;三拜福星，天罡北斗，福从天降;四拜全家，阖家团圆，福寿安康!

春节祝福要赶早：一祝身体好;二祝困难少;三祝烦恼消;四祝不变老;五祝心情好;六祝忧愁抛;七祝幸福绕;八祝收入高;九祝平安罩;十祝乐逍遥!

除夕到、春节到、有成绩、别骄傲、失败过、别死掉、齐努力、开大炮、好运气、天上掉、同分享、大家乐。天天好运道，日日福星照!春节愉快!

除夕到，放鞭炮：一响鸿运照;二响忧愁抛;三响烦恼消;四响财运到;五响收入高;六响身体好;七响心情妙;八响平安罩;九响幸福绕;十响事业节节高!

一家和和睦睦，一年开开心心，一生高高兴兴，一世平平安安，天天精神百倍，月月喜气扬扬，年年财源广进。猪年吉祥

在家顺在外顺，心顺意顺，事业顺前程顺，一顺百顺;天地顺人情顺，风调雨顺;现在顺将来顺，一帆风顺，恭祝你2019一切顺利!猪年福禄进家门。