叛乱沙漠风暴怎么玩矿工僵尸服？矿工僵尸服玩法解析

2019-01-11 16:23:34 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

矿工僵尸服是《叛乱沙漠风暴》游戏中的叛乱份子，相信不少玩家都不知道矿工僵尸服该怎么打吧?那么今天91手游网小编就给大家介绍下吧！

矿工僵尸服生存攻略

1.跑，没错，那怕你刀法在好，射击在准。你面对一群僵尸也得跑。不然就是个死。而跑又分为两种，第一种就是被追时的撤退跑，只要跑的时候不时地向前跳一下就可以了(注：用于拉开距离)。

而另一种就是花样跑酷了(跑的好是花样跑酷，跑不好就是花样做死了)这种跑法可以用于防守时的引怪(把怪引离防守点)、冲刺炸点和被围时的突围。

2.蹲点，地图是有限的，总跑也不是个办法。这是就需要一个能让你消灭掉尾随你的僵尸的安全办法，这时就需要蹲到一个你能上去但僵尸只能在下面看的地方，然后你使用手枪把他们满满磨死即可，但是站在普通车辆上并不是一个好选择(注：因为僵尸会跳杀)。悍马车稍好一点，但也不是一个十分安全的地点，所以请迅速杀掉围绕你车的僵尸。