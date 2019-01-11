2019猪年祝福语有哪些 新年祝福语汇总大全

2019-01-11 16:23:05 来源：91单机游戏 编辑：火红橘子

春节马上就要到来了，一个好的祝福语能带给别人好的心情，那么大家都有准备好祝福语了吗？为此今天91小编给大家带来了新年祝福语汇总大全，希望能够帮助到大家。

1.猪年不请猪八戒狗年不请哮天犬蛇年不请白娘子龙年不请东海龙王我都忍了但是猴年不请齐天大圣就说不过去了!

2.2019年猪年快乐!祝所有亲戚朋友在新的一年里:”烦恼清零，收入倍增，全员暴富。

3.一年一年又一年，心底思念在蔓延，狗年要过完，猪年烟火即将被点燃，短信提前送祝愿，愿你展笑颜。祝你度过一个快快乐乐、平平安安幸福年!

4.我走过盛夏 路过这深秋 满街的落叶 太凄凉了 期待瑞雪兆丰年 猪年我就吃喝拉撒睡!

5.传送一吉正能量，存储千兆真感情;指间一句问候语，浓缩万字祝福声;老朋友遥祝你携运迈入猪年，开心每一秒，健康每一分，欢乐每一时，幸福每一天!

6.顿顿有肉吃..天天像猪睡!

7.新的一年，愿你继续实现幸福指标，让快乐贯穿年初年末，让幸福贯彻年头年尾，让好运伴随日起日落，让健康守护春夏秋冬，全心全意祝福你每分每秒，祝你来年都快快乐乐、顺顺当当!元旦快乐!

8.其实，所有的祝福都不过是美好的愿望，世事如此，我总愿意面对现实。 时间，是记忆里的沙。2018年，就此别过吧!2019年，学会珍惜，以诚待人。 不想做个太煽情的人，活着最好的状态就是不断清零。

9.任时间匆匆流逝，我只能无奈被迫接受自己越来越老的现实。往后余生，不求自己能大富大贵，取得多大成就。只希望自己和家人能不受伤痛和烦恼约束，能解决温饱问题，走完基本的人生流程就已经是最大的心愿了，只要没有身体疾病，人间不值得有任何心理烦恼!一个健康的身体比什么都重要!祝福所有亲朋好友在2019年都能健康平安!如果能暴富也就更好了!

10.2016被猴耍了一年，2017没抓住鸡会， 祝你2018能走狗屎运，这样2019就可以过上猪一般的幸福生活!

11.本次列车是通往2019的列车，严禁携带悲伤 烦恼 痛苦 忧虑等危险品上车，带上你的微笑，快乐 健康 吉祥 好运 上车吧，下一站你将到成长站， 幸福站 快乐站，发财站，祝您旅途愉快，健康幸福永相伴。

12.让我们在美丽的心灵之约中，跨过难忘的2018，走进明媚的2019!于清新的晨，明媚的天，默然的愉悦，简单的幸福，从容的人生，宁静恬适的怡然，恒久的灵魂中诠释着对生活的热爱，对美好的希翼!祝所有的朋友们新年快乐!

13.我的阿多她没来，人的一生会遇到两千九百二十五万人，两个人相爱的概率是零点零零零零四九，所以你不爱我我不怪你，不管爱或不爱，两个人可以相遇都是一种幸运，能在一起就珍惜，错过了，就祝福吧!

14.2019让我们半俗半雅半疯癫的好好活下去!

15.即便再悲伤也要勇敢活下去，这是人类的诅咒，但一定，也是一种祝福。