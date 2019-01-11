叛乱沙漠风暴进服闪退是怎么回事？进服闪退解决教学

2019-01-11 16:21:53 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

最近不少小伙伴都遇到在玩《叛乱沙漠风暴》时进服闪退的情况，那么这是怎么回事？该怎么解决呢？这边91手游网小编给大家介绍下吧！

进服闪退解决方法

Engine Error

Host_Error: recursively_entered

经过排查，发现原因是【你没有服务器用的地图，而且无法自动下载地图】。

解决办法：

1、在窗口弹出后点掉确定，会在游戏根目录下生成一个state_crash.txt。

2、打开此文件往下翻，找到类似↓的段落，每个服每张图具体的内容都不一样，但是格式相同。

3、复制扩展名为 xxx.bsp.bz2的地址，拿去浏览器里粘贴，手动下载地图压缩包，再把地图解压到insurgency/maps 里面。如果你像我一样装了Notepad++，直接双击地址就能下载了。

4、此时打开游戏就能进入相应的服了，除非它又换了一张你没有的图。实际上，从崩溃日志里可以看到除了地图还有很多东西没下，不过貌似不影响游戏。