抖音照片怎么加音乐？照片加音乐技巧一览

抖音是一款非常火爆的短视频软件，最近不是小伙伴都在问抖音怎么给照片加音乐？那么今天91手游网小编就给大家介绍下吧！
抖音照片怎么加音乐?抖音怎么给图片加音乐?
1.打开【抖音】app，点击中间的【+】
2.进入拍摄视频界面后点击右下角的【上传】
3.在上传界面我们需要点击上方的【图片】
4.这样我们就能选择自己需要的一些【照片】啦
5.选择图片后点击右上方的【生成照片电影】
6.我们可以看到右上方就有一个更好配乐的图标，点击【更换配乐】
7.在下方我们可以选择一些愉快的小音乐，也可以点击【音乐图标】
8.在这里我们就可以选择更多的音乐，甚至搜索自己想要的
9.选择音乐点击后方的【使用】，给抖音图片视频加音乐就完成啦直接发布即可。
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