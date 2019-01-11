淘宝福年有福鱼怎么快速集福气？聚划算年货节年兽在哪怎么抓？

2019-01-11 16:19:22 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

淘宝福年有福鱼中想要快速提升福鱼等级，需要大量福气，抓年兽的获取福气的好方式，91单机小编给大家带来聚划算抓年兽方法

淘宝福年有福鱼聚划算抓年兽得福气攻略：

1、首先是进入聚划算年货节专题，打开淘宝，在首页选择【聚划算】，进入以后再点击页面中的【聚一起才是年】活动页面即可：

2、进入聚划算版块以后，浏览该版块内的商品，然后在页面的右下角会不时的出现【年兽】，点击即可：

3、抓住年兽进入游戏界面，玩游戏不仅可以获得福气还可以获得品牌半价大额优惠券哦～