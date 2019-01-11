憎恶之西宝石在哪里 憎恶之西宝石怎么获得

2019-01-11 16:17:26 来源：91单机游戏 编辑：NO

憎恶之西游戏中，很多宝石对玩家们十分有用，有不少小伙伴不知道宝石怎么获得？今天小编为大家分享一下憎恶之西宝石的获取方法，一起来看看！

憎恶之西游戏中可以获得不少的宝石，这些宝石有独特的属性加成，不过获取难度还是比较大的，这里就给大家介绍一下宝石的属性及获得方法，需要的玩家不妨来参考参考。

恶臭绿宝石

获得方法：落锅矿井(坑底)用稿子挖出。

属性：+3最大AP，+5速度。

牢不可破的红宝石

获得方法：复生山(更深处)右侧得到3片钥匙碎片，组合起来去复生山右侧第三个树干上开启得到通天宝箱，打开后得到。

属性：+7护甲。

冷色蓝宝石

获得方法：解开军队公墓第一解谜师谜题后得到。

属性：+11魄力。

奇怪的银水晶

获得方法：废弃的矿井最右侧矿车内捡到。

属性：+11修为。

牛眼石

获得方法：同伴为苏西时，第三张地图独有随机任务得到。

属性：+11肌肉力量。

巨大钻石

获得方法：无尽深坑矿井从右侧梯子下去找到机器盖子，去3层推动矿车，回到最上面开动机器夹起并压缩得到超密煤，最后去奇异的假山内时间机器放入左边的洞得到。

属性：+7肌肉力量、魄力、修为。

以上就是憎恶之西完全宝石属性及获得途径介绍的全部内容了，希望对大家有所帮助！