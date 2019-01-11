《剑士》怎么招募队友 招募队友方法介绍

2019-01-11 16:17:05 来源：91单机游戏 编辑：火红橘子

剑士游戏中，玩家可以进行招募队友一同进行冒险和发展，很多玩家不清楚剑士招募队友有哪些技巧，为了大家能够更好的体验游戏，今天91小编给大家带来了招募队友方法介绍，希望能够帮助到大家。

招募队友技巧介绍

游戏最多只能有20个队友(并不是22个)，可以全部都是5500的战士。

肯定很多人会问重塑世界了几次?可以告诉你只重塑了8次，没错8次就招募到了18个5500的战士，方法很简单，只是前期比较麻烦。

首先最好是自由之子开局(其他也行不过要多一个步骤)，然后等你有了一定的资本，就在每个城市里都留下一个队友，自由之子开局有7个人，所以一下子可以分派到7个城里，然后再重塑世界(重置队伍位置千万别点，不然悲剧的要重新分派到各个城市里。这样你每次重塑世界就能很快的了解到7个城市里面的酒馆里都有些什么NPC能招募了，不需要费神的到处跑，只要一开始跑一次就行。剩下的就是运气成分了，我运气最好一次10个城一下子招募到4个5500战士和那个5000的传奇战士。

当然其他人物开局也行，只不过前期要多花点钱招募那些700的NPC，然后再把他们分派到各个城里就是了，后期人多了找人很方便，浏览完全部城市的酒馆只要5分钟就行(其中很多时间是在读地图)，最后发现地图最右边山上的2座城好像无法过去，NPC也都卡在山脚下，路上有空气墙挡着，最后处理(解雇)那些一开始送的NPC比较费神，没错就是让他们去送死，衣服全扒光只给他们一根棍子，专门找敌对的NPC打，等处理完了他们，就空出位置招募5500的战士。