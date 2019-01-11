2019天猫年货节福年有福鱼活动怎么玩？什么时候开奖

2019-01-11 16:15:13 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

2019天猫年货节上线后玩家可以开始收集福气解锁福鱼了，在开奖后能够根据等级领取红包，91单机小编给大家带来天猫年货节福年有福鱼攻略。

天猫福年有福鱼怎么玩?

天猫年货节福年有福鱼攻略：

1月13日开奖前解锁Lv.6及以上福鱼，即可瓜分千万红包，1月16日开奖前解锁Lv.16天猫福鱼，赢独享年货壕礼或大红包!抢千万红包，百亿购物津贴，还有更多1分钱/9.9元好货等你砍价!