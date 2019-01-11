红米note7和红米note5那个好 红米note7和note5配置对比

2019-01-11 16:15:11 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

红米在独立品牌之后第一款产品就是红米note7，因为之前海外已经发布过红米note6的原因，所以在国内就直接跳过了这一型号名称，那么红米note7和上一代红米note5哪个好?下面就给大家带来红米note7和note5对比一览!

配置对比

先说红米note7：

外观方面，采用6.3英寸水滴屏，19.5：9屏幕比例，1.95mm窄边框，下巴也有所缩小。机身采用2.5D双面玻璃，屏幕盖板采用康宁第五代大猩猩玻璃。这款手机配有暮光金和梦幻蓝新潮配色，还配有亮黑色经典配色。

在性能方面，Redmi Note 7采用满血版高通骁龙660处理器。在续航方面，配备4000毫安大电池，支持QC4.0快充。充电接口采用Type-C接口，但依然保留了3.5mm耳机孔，支持红外遥控功能。

在拍照部分，采用4800像素超清摄像头，0.8um单颗像素，采用的是三星GM1感光元件，四合一1.6um大像素，具备手持超级夜景，夜拍出色。前置摄像头1300万像素，支持AI美颜。

售价方面，3+32GB为999元，4+64GB为1199元，6+64GB为1399元。

红米note5：

红米Note5搭载高通骁龙636处理器，配备3/4/6GB RAM，有32GB或64GB存储可选，可通过micro SD卡将存储扩展到128GB，采用1600万像素的后置摄像头和一个800万像素前置摄像头，使用基于Android 8.1开发的MIUI 9。

红米Note5 正面采用5.99英寸FHD+的18:9全面屏，分辨率2160×1080，背后为三段式金属机身，同时配备后置竖排双摄以及后置指纹。

红米Note 5配备了*6GB的运存。与此同时它也采用了主流的全面屏设计，后置的双摄则采用了垂直排列设计1200万主摄+500万景深镜头。配合上金、粉、蓝、黑四款配色。

售价方面，红米note5 3+32GB版售价839元，4+64GB版售价1299元，6+64GB版售价1599元。