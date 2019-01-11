薄暮传说重置版怎么设置中文？中文设置流程分享

2019-01-11 16:14:14 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

最近不少玩家都在问薄暮传说重置版中文怎么设置?相信不少小伙伴都不知道吧，那么今天91手游网小编就给大家介绍下吧！



薄暮传说终极版中文设置方法

在游戏目录找到steam_emu文件，把里面把English改成tchinese