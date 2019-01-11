91游戏
网站地图
单机游戏
飞行射击 赛车竞速 益智解谜 街机格斗 体育运动 恋爱经营 RPG冒险 动作冒险
单机资讯
游戏资讯 游戏攻略 游戏视频 软件教程 新作前瞻 业界新闻 游戏评测 八卦杂谈
安卓专区
安卓单机 安卓软件 热门游戏 热门软件
苹果专区
苹果单机 苹果网游 苹果软件 热门游戏 热门软件 最近更新
手游资讯
游戏资讯 游戏攻略 软件教程 精彩视频 产业动态 壁纸美图
问答大全
手机问答 电脑问答 网游问答 手游问答 单机问答
工具软件
网络软件 系统工具 聊天软件 应用软件 多媒体类 图像软件 行业软件 编程开发 安全软件 驱动下载 游戏辅助 游戏补丁 手机软件
专辑大全
专题合集 游戏专辑 手游专题 苹果合集
游戏排行 | 加入收藏
91单机 > 游戏资讯 > 软件教程 > > 正文

淘宝天猫福年有福鱼活动怎么玩？福鱼级别怎么解锁

2019-01-11 16:13:09来源：91单机游戏编辑：墨染西行

一年一度的天猫年货节已经正式开启了，玩家再次为了红包开始收集福气，91单机小编给大家带来天猫福年有福鱼玩法。

一年一度的天猫年货节已于10日在展开，淘宝福年有福鱼活动正式上线，按照往年年货节的红包奖励经验来看,如果今年的奖励幅度不变,集齐福鱼的奖励红包应该会在50-100元左右。

TIM截图20190111161101.png

【淘宝天猫福年有福鱼活动玩法攻略】

淘宝 2019 年货节福气值的获取方法有以下的几种：逛店铺、逛商品、分享拉好友等多种方式。

在这其中以分享拉好友方式获得的福气值最快。拉一个好友双方都能得到一定的福气值，但一个好友每天只能拉一次。

1月13日开奖前解锁Lv.6及以上福鱼，即可瓜分千万红包，1月16日开奖前解锁Lv.16天猫福鱼，赢独享年货壕礼或大红包!抢千万红包，百亿购物津贴，还有更多1分钱/9.9元好货等你砍价!

淘宝福年有福鱼活动中想要得到奖励就要解锁更高级别的福鱼，那么淘宝福年有福鱼怎么回收?下面小编为您带来淘宝福年有福鱼回收攻略。

淘宝福年有福鱼回收有什么用?

将相同的福鱼叠加在一起可以升，而之前低等级的福鱼就可以回收，回收后可以获得福气，再重新召唤福鱼!!!

淘宝福年有福鱼回收攻略

(1)按住你想回收的福鱼，然后你会发现【回收】按钮由灰变亮，然后将你按住的福鱼拖至回收按钮处;

(2)将其拖至回收处后松手，你会发现你的福气值有所增加：

(3)然后可以利用返还的福气重新召唤福鱼：

备注：随着福鱼解锁级别的提高，召唤出来的福鱼等级也会随之提高，所以如果你已有的福鱼级别高于召唤福鱼级别，就不要回收了!

精彩推荐

推荐阅读

淘宝福年有福鱼网络拥堵是怎么回事？鱼网络拥堵解决教程

淘宝福年有福鱼网络拥堵是怎么回事？鱼网络拥堵解决教程

福年有福鱼是淘宝年货节中的一个活动，最近有用户表示自己玩不了出现了网络拥堵，那么这是怎么回事呢？这边91手游网小编给大家介绍下吧！淘宝福年有福鱼网络拥堵解决方法一览1、检查自己的网络连接出现这样的情况，首先就是检查自己的网络，比如连接是否断开，如果断开重新连接，当然还要避免信号不好的地方，远离影响网

2019-01-11|0

淘宝福年有福鱼什么时候开奖？福鱼开奖奖励有哪些？

淘宝福年有福鱼什么时候开奖？福鱼开奖奖励有哪些？

福年有福鱼是淘宝的一个新活动，但是不少小伙伴都不知道福年有福鱼该怎么玩？什么时候开奖？那么今天91手游网小编就给大家介绍下吧！淘宝福年有福鱼奖励及开奖时间介绍：集福鱼开奖时间有两个，奖励也是不同的两波：在1月13号20点到24点在开奖之前玩家们解锁L6以上福鱼，即可瓜分红包，等级越高，红包越大。在1

2019-01-11|0

了不起的修仙模拟器怎么解锁功法？功法怎么修炼？

了不起的修仙模拟器怎么解锁功法？功法怎么修炼？

了不起的修仙模拟器是一款非常好玩的仙侠游戏，玩家在游戏中进入门派后就可以修炼功法了，那么功法该怎么获得呢？怎么练呢？别着急，下面就跟着91手游网小编来看看吧！了不起的修仙模拟器怎么解锁功法？功法怎么修炼？如果是内门弟子的话修炼需要功法，但是有些功法会直接解锁，不过如果是直接解锁的功法一定要小心使用，

2019-01-11|0

DNF2019全新出发活动怎么进？全新出发活动奖励介绍

DNF2019全新出发活动怎么进？全新出发活动奖励介绍

2019全新出发是DNF游戏中的一个充值福利活动，但是不少小伙伴都不知道2019全新出发活动怎么玩？奖励有哪些？那么今天91手游网小编就给大家介绍下吧！DNF2019全新出发活动地址：点击进入活动时间：1月10日-1月18日活动内容：点击预购春节套，充值DNF798元。仅在活动页面充值有效。完成预购

2019-01-11|0

了不起的修仙模拟器无法进入怎么办？游戏无法进入解决教程

了不起的修仙模拟器无法进入怎么办？游戏无法进入解决教程

了不起的修仙模拟器是一款仙侠游戏，最近不少小伙伴反映自己入手游戏后但是进入不了游戏，那么这是怎么回事呢？下面就跟着91手游网小编来看看吧！了不起的修仙模拟器无法进入怎么办？1.更新显卡驱动2.删掉MOD，新版本不稳定，可能会导致文件冲突3.可能是steam的原因上不了的可以试试用steam上其他游戏

2019-01-11|0

了不起的修仙模拟器门派怎么创建？创建门派技巧分享

了不起的修仙模拟器门派怎么创建？创建门派技巧分享

了不起的修仙模拟器是一款中国风仙侠游戏，在游戏中玩家可以创建门派，相信不少小伙伴都不知道门派具体该怎么创建吧？这边91手游网小编给大家介绍下吧！了不起的修仙模拟器门派怎么创建？1、想要建立门派，首先需要内门弟子。从外门晋升到内门弟子，需要达到25000的筑基值。2、事实上，游戏刚开始给予的道具中，有

2019-01-11|0

了不起的修仙模拟器新手入门怎么玩？新手入门玩法解析

了不起的修仙模拟器新手入门怎么玩？新手入门玩法解析

了不起的修仙模拟器是一款中国风仙侠游戏，但是不少新手玩家都不知道进入游戏后该怎么玩？那么今天91手游网小编就给大家介绍下吧！了不起的修仙模拟器新手入门怎么玩？五行1.五行相生相克金生水，水生木，木生火，火生土，土生金。(金水木火土)金克木，木克土，土克水，水克火，火克金。(金木土水火)2.五行在本作

2019-01-11|0

流放之路1月11日终极迷宫地图怎么玩？终极迷宫地图玩法教学

流放之路1月11日终极迷宫地图怎么玩？终极迷宫地图玩法教学

终极迷宫地图是流放之路游戏中的一个特色玩法，已经更新了，那么终极迷宫地图该怎么玩好呢？下面就跟着91手游网小编来看看吧！1月11日终极迷宫地图攻略：一、今天玩家们可以最短8个房间拿齐钥匙二、阿格斯就在3号房间三、今天没有房间有较危险的陷阱四、7号房间密道通向9号房间五、3个趣味挑战和3个暗影祭坛是在

2019-01-11|0

了不起的修仙模拟器五行是什么？五行相生相克机制介绍

了不起的修仙模拟器五行是什么？五行相生相克机制介绍

了不起的修仙模拟器是一款中国风游戏，相信不少小伙伴都很喜欢玩吧，那么在游戏中五行是什么？该怎么玩呢？这边91手游网小编给大家介绍下吧！了不起的修仙模拟器五行是什么？1.五行相生相克金生水，水生木，木生火，火生土，土生金。(金水木火土)金克木，木克土，土克水，水克火，火克金。(金木土水火)2.五行在本

2019-01-11|0

淘宝支付宝消费者保证金在哪里退回 保证金解冻方法分享

淘宝支付宝消费者保证金在哪里退回 保证金解冻方法分享

相信现在在淘宝上很多类的物品都要交纳保证金吧，那么交纳保证金还能退回来吗？接下来与91单机小编一起来看看吧！！支付宝保证金怎么退?1、打开淘宝网，点击右上方卖家中心进入;2、进入卖家中心以后，发现店铺暂时关闭，可以解冻保证金，我们直接点击“立即解冻”。如何店铺没有提醒可以点击“客户服务--淘宝服务”

2019-01-11|0

精彩推荐

48小时热评资讯

精华推荐

关于91单机 | 大型单机游戏 | 联系我们 | 街机游戏 | 网站地图 | 移动版 | 好玩的单机游戏 | 投诉建议：ts@91danji.com

|

专业的单机游戏下载网站 91单机游戏 (91danji.com) 打造不一样的 单机游戏下载基地 沪ICP备13029565号-7 沪网文【2016】4325-322号

浙公网安备 33060202000537号