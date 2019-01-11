淘宝天猫福年有福鱼活动怎么玩？福鱼级别怎么解锁

2019-01-11 16:13:09 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

一年一度的天猫年货节已经正式开启了，玩家再次为了红包开始收集福气，91单机小编给大家带来天猫福年有福鱼玩法。

一年一度的天猫年货节已于10日在展开，淘宝福年有福鱼活动正式上线，按照往年年货节的红包奖励经验来看,如果今年的奖励幅度不变,集齐福鱼的奖励红包应该会在50-100元左右。

【淘宝天猫福年有福鱼活动玩法攻略】

淘宝 2019 年货节福气值的获取方法有以下的几种：逛店铺、逛商品、分享拉好友等多种方式。

在这其中以分享拉好友方式获得的福气值最快。拉一个好友双方都能得到一定的福气值，但一个好友每天只能拉一次。

1月13日开奖前解锁Lv.6及以上福鱼，即可瓜分千万红包，1月16日开奖前解锁Lv.16天猫福鱼，赢独享年货壕礼或大红包!抢千万红包，百亿购物津贴，还有更多1分钱/9.9元好货等你砍价!

淘宝福年有福鱼活动中想要得到奖励就要解锁更高级别的福鱼，那么淘宝福年有福鱼怎么回收?下面小编为您带来淘宝福年有福鱼回收攻略。

淘宝福年有福鱼回收有什么用?

将相同的福鱼叠加在一起可以升，而之前低等级的福鱼就可以回收，回收后可以获得福气，再重新召唤福鱼!!!

淘宝福年有福鱼回收攻略

(1)按住你想回收的福鱼，然后你会发现【回收】按钮由灰变亮，然后将你按住的福鱼拖至回收按钮处;

(2)将其拖至回收处后松手，你会发现你的福气值有所增加：

(3)然后可以利用返还的福气重新召唤福鱼：

备注：随着福鱼解锁级别的提高，召唤出来的福鱼等级也会随之提高，所以如果你已有的福鱼级别高于召唤福鱼级别，就不要回收了!