勇者斗恶龙建造者2种子怎么获得 全种子收集种植技巧攻略

2019-01-11 16:13:09 来源：91单机游戏 编辑：NO

勇者斗恶龙建造者游戏中，种子是非常重要的物资，很多小伙伴不知道勇者斗恶龙建造者2种子有哪些获取方法？怎么种植？下面就一起跟小编来看看！

在勇者斗恶龙建造者里，种植是需要种子的，然而种子的类型和获取途径都是多种多样的，很多玩家总是会碰上某种农作物的种子不知道在哪获得的难题。别担心，下面就为大家带来全种子获取汇总攻略一拉，感兴趣的玩家不要错过呀。

全种子攻略汇总一览

卷心菜、小麦、黍、番茄、南瓜与土豆都能在剧情流程内获得，之后如果还需要的话可以对应下表列出素材岛，在素材岛的任务要求一览也可以看到相应作物的图标。

对应的种植方式与变异品种也可以对应下表，不过要注意的是要出现变异的话必须先完成绿色石板的开拓任务「こだわり・いろんな作物を育てよう / 追求・种植各种各样的农作物」。种完15种农作物并且成功结果，就能够自动完成该开拓任务。

如果有作物出现变异的话，远远看过去不仅仅颜色会有区别，该作物还会出现闪光的特效。

采收的时候不但能够获得变异的作物，还能够获得相应颜色的染料。繁育宠物所需要的甜草莓也需要通过作物变异来获得。

以上就是勇者斗恶龙建造者2全种子攻略的全部内容，不知道各位亲爱的小伙伴们掌握了没有?祝愿每位玩家都能顺利得到想要的种子和农作物。