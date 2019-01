凯瑟琳PC配置要求是什么？凯瑟琳配置要求介绍

2019-01-11 16:12:57 来源:91单机游戏 编辑:沐兮

大家都知道游戏凯瑟琳(Catherine Classic)已经在Steam发售了,相信不少小伙伴已经入手游戏了吧,那么凯瑟琳配置要求高不高呢?下面就跟着91手游网小编来看看吧!

凯瑟琳PC配置要求高吗

最低配置:

操作系统: Microsoft Windows 7 / 8 (8.1) / 10

处理器: Intel Core i3 (2.9 GHz) or AMD equivalent

内存: 4 GB RAM

图形: DxX10 compliant video card with 1 GB VRAM (Nvidia GeForce 8 Series or higher AMD RadeonHD 4870 or higher Intel HD 2000 or higher

DirectX 版本: 9.0c

存储空间: 需要 20 GB 可用空间