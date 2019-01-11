dnf怎么获得一觉燃魂时装装扮一觉燃魂时装装扮获得教程

一觉燃魂时装装扮是dnf游戏中不少玩家都很喜欢的，那么一觉燃魂时装装扮该怎么得呢？在哪可以获得呢？这边91手游网小编给大家介绍下吧！
dnf一觉燃魂时装装扮获得方法
一觉燃魂装扮8件成套，也就是说，这需要8个天命英雄宝物礼盒。庆幸的是，天命英雄宝物礼盒，可以在拍卖行买到。
春节套其他注意事项
第一点：皮肤比去年多一点属强，真的是蚊子腿的提升，然而，你还不得不买。去年的皮肤装扮是5点属强，今年是6点属强，要想完美还必须要买，让勇士们很不满。
第二点：宠物宝珠账号绑定，去年的宠物宝珠，是可以交易的，你洗不出来完美的属性，到拍卖行去买即可。但是，今年的宠物宝珠，比去年多2点属强，还是账号绑定的。想要变更完美的宠物宝珠属性，就得亲自去洗，而洗一次属性，要一个宝珠变更券，一套礼包才送3个。洗不出来的话，只能到商城去买，一个价值300点券，这就比较的坑!
第三点：时装胸部特效必须八件一起穿，才能够显示出来。买春节套时，会有一个胸部装扮，特效还是蛮不错的。不过，只有穿戴春节套装时，才会显示这个特效!
第四点：普通和至尊称号相差太大，普通的春节称号，跟去年相比，都可以忽略不计。但是，神选之人至尊称号，属性很强悍，这是变相的逼着你去买十套!
第五点：左曹宝珠完爆去年，今年的春节左曹附魔宝珠，有着3%的最终伤害加成，比去年的要强。也就是说，去年附魔春节左曹宝珠的，今年又得换。
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