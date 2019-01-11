dota自走棋德鲁伊怎么玩 dota自走棋德鲁伊玩法技巧介绍

dota自走棋德这个新玩法还是比较受欢迎的，这个玩法里的卡牌是随机抽取的，很多玩家抽取德鲁伊得概率比较大，但是很多玩家拿到都不了解要怎么玩，小编整理了最新的资料和大家分享!
dota自走棋德鲁伊怎么玩
前期
三战士过渡，有德鲁伊就拿，如果你起手比较顺的话很可能就在前10-15轮一直连胜了，经济很有保障。
中期
注意了这个体系是快攻所以别想着以前的套路攒五十块吃利息了，我几盘打下来感觉控制30块左右的存款比较合适，当然具体大家就每一局的局势自行斟酌吧，别死攒钱就是了，而且速科技攀人口会加快(理论上)你抽到利爪德鲁伊凑齐4件套的速度，很关键。
后期
德鲁伊套差不多了从中期开始就逐渐替换战士为野兽体系了，最终德鲁伊野兽满编是9人口如果游戏还在继续就补一个潮汐，但因为前中期我们都是吃的两三块的利息所以最后升10人口的科技和搜潮汐的钱会很吃紧，也就意味着其实这个阵容已经开始乏力了，但是到这个点至少是应该前三决赛圈了。
星级分配：德鲁伊体系肯定能全三星，野兽方面的话其实都二星就差不多了，海民只要一块钱抽到可以留做三星，其他的狼人沙王剧毒有余力我只推荐留沙王看有没有机会三星，狼人输出能力匮乏只靠两个小狼，剧毒也就是前中期速攻提供更多的单位，沙王描述在更新后补全了显示cd是8秒恒定，但是我观察过一次似乎3星疑似cd只有4秒(这个不确定有待进一步观察)，但不论怎样在没有潮汐的情况下沙王都是这个阵容不可或缺的控制，存活的越久就能提供更多的控制。
装备分配
防御向给前排大树和小鹿，其他都给先知，因为先知的召唤树人cd只有五秒，有富余的可以考虑给剧毒同样5秒cd或者沙王，攻击攻速装也给先知是因为论输出环境也就先知还行了而且攻速高了也提高回蓝效率，不过如果阵容对位有doom要多考虑一下。
究极核心
二星冰女，差点忘了她了一直在吹野兽德鲁伊，其实她才是大哥，冰女的回魔光环对迅速放出第一波召唤物很关键，在中期一定抽到的时候一定要买下来，二星足够三星太奢侈，战场上去送就可以了。
劣势对阵
天胡什么的不谈，能够熬过前中期的法系阵容对召唤流的杀伤是很大的，没有sk和潮汐的控制几乎一波就被清光。很多人看到召唤物普遍100%魔抗的时候都觉得法师打不了，其实法师体系6法不成形也根本打不到后期，一旦成型(光老头你来辣)就自带减魔抗(话说是30+60非线性叠加么具体没看过)，召唤物很难存活。另外任何阵容在后期想针对都可以抽一个二星炸弹人……boom……peace
最终阵容：德鲁伊四兄弟+野兽六兄弟+单挂冰女梦想潮汐
总结：德鲁伊得前中后期玩法都不相同，等都后期的阵容形成之后就非常厉害，具体玩法如上!
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