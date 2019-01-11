lol猪年三款限定皮肤怎么样？lol猪年限定皮肤鉴赏

2019-01-11 16:10:07 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

最近lol将2019猪年限定系列皮肤曝光了，那么猪年限定系列怎么样？好不好看呢？很多玩家都很好奇，下面就跟着91手游网小编来看看吧！

lol猪年限定皮肤鉴赏：



神珠烈焰-薇恩

神猪烈焰-薇恩，原画跟金克斯“神龙烈焰”皮肤挺像的，带有爆炸的烟花和猪娃娃，充满节日气息的中国风皮肤，在薇恩后面还有一位女孩在张口大笑，没有猜错的话就是金克斯吧。

至臻版加载界面

在模型上区别就比较大了，至臻版薇恩比普通版好看不少，像个公主一样很有贵气。

神珠烈焰-瑟庄妮

神猪烈焰-瑟庄妮，此款皮肤原画风格也跟薇恩的差不多，也是充满了节日气息的中国风皮肤，好像是刚从皇宫里出来的样子，还有一群妇女在一起跳舞。

加载界面是这样的，这脸型大家是不是感觉比较像一位超美的明星呢?

看模型的话，显得比较可爱，完全没有了猪妹原本的凶狠风格，还有玩家说道模型和发型跟金克斯很像，你们觉得像吗?

钱币皇帝-塔姆

钱币皇帝-塔姆，这款皮肤是一个邪恶风格的皮肤了，像一个非常贪吃的怪物，网友都吐槽这皮肤太难看了，不知道你们怎么想。

加载界面是这样的，非常像野区蓝BUFF旁边蛤蟆，你们觉得呢?

不过游戏中的模型还挺好看的，看原画是黑色的蛤蟆，游戏里突然变成了灰白色，变可爱了不少。