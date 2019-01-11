LOL解脱者塞拉斯怎么玩 塞拉斯最佳出装攻略分享

2019-01-11 16:09:50 来源：91单机游戏 编辑：NO

LOL即将上线第142名英雄——解脱者塞拉斯，相信大家对这个新英雄还不了解吧？那么这个游戏怎么出装最强势呢？下面小编就为大家介绍一下解脱者塞拉斯的出装攻略，一起来看看！

塞拉斯是LOL中的第142名英雄，塞拉斯的技能都是AP加成，很多玩家想知道关于塞拉斯怎么出装，下面小编带来攻略介绍LOL塞拉斯怎么出装，感兴趣的玩家快来看看吧。



技能介绍

出门装为多兰戒+红药，塞拉斯技能带来护盾和回复，可以不断用技能去消耗对手。

中期核心装为时光杖、鬼书、巫妖，时光杖可以为塞拉斯提供生命值和魔法值，为塞拉斯带来更强的续航能力。塞拉斯在技能间隙可以使用技能平A补充伤害，巫妖完美契合这个思路，可以补充大量伤害。

后期补出中娅和大帽子，鞋子选择法穿鞋。中亚可以救命，帽子可以最大化输出。

技能衔接被动平A额外伤害，时光巫妖的组合非常适合，全AP的出装对于敌方后排的冲击非常大，偷取大招也能给予很高的AP加成伤害。

这样出装的塞拉斯兼具坦度以及输出，能打能抗。

以上就是今天为大家带来的LOL塞拉斯出装推荐，希望对大家有所帮助。